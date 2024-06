Un uomo di 63 anni stava tranquillamente facendo colazione in una tavolta calda con la moglie quando è stato sorpreso da un colpo di tosse e uno starnuto in contemporanea. Un fatto non particolarmente insolito, se non fosse per le conseguenze riportate dal malcapitato: il suo colon è esploso, causando la fuoriuscita degli intestini dal corpo attraverso una precedente incisione chirurgica.

Il colon esploso

L'uomo, originario della Florida, aveva recentemente subito un intervento chirurgico addominale e, nonostante i medici avessero assicurato che la sua ferita fosse ben guarita, dopo il colpo di tosse e lo starnuto ha avvertito una sensazione di "bagnato" seguita da un dolore acuto. Alzando la maglietta, ha scoperto che diversi centimetri di intestino sporgevano dalla ferita chirurgica. Sotto choc, la moglie ha chiamato immediatamente un'ambulanza. All'arrivo, i paramedici hanno trovato un'apertura di sette centimetri e mezzo dalla quale sporgevano "grandi quantità di intestino". L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove i chirurghi sono riusciti a riportare con successo l'intestino nell'addome.

Cosa è successo

Dopo sei giorni di ricovero ospedaliero, l'uomo è stato dimesso senza ulteriori complicazioni. Il suo caso è stato documentato nell'American Journal of Medical Case Reports, illustrando una rara ma grave complicanza post-chirurgica conosciuta come eviscerazione, che si verifica quando gli organi interni sporgono attraverso un'incisione riaperta. La deiscenza della ferita, la riapertura di un sito chirurgico, può verificarsi in un massimo di tre persone su 100 che hanno subito interventi chirurgici addominali e pelvici, e può colpire fino al 10% dei pazienti anziani. Questa condizione può essere letale per quattro pazienti su 10 a causa di eccessiva perdita di sangue, dolore intenso e prolungato, o lesioni agli organi esposti.

La tosse è un noto fattore di rischio per tali complicanze, e nel caso dell'uomo della Florida, è stata probabilmente la causa scatenante. In situazioni simili, è cruciale trattare l'eviscerazione con un intervento chirurgico tempestivo e chiudere la ferita aperta.

L'intervento precedente

Due settimane prima dell'incidente, l'uomo aveva subito un intervento chirurgico per complicazioni da un precedente cancro alla prostata, inclusa una cistectomia. L'operazione era riuscita e il paziente era stato dimesso in buone condizioni. La mattina dell'emergenza, l'uomo aveva fatto rimuovere i punti di sutura e aveva deciso di festeggiare con la moglie.