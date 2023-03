Malattia fulminante: Andrea muore 41 giorni dopo la diagnosi, un paese sotto choc

CASTELFRANCO VENETO - E' morto Andrea Mariuz, titolare del noto negozio di giocattoli in centro a Castelfranco Veneto (Treviso), negli ultimissimi giorni chiuso per "motivi familiari". La malattia se l'è portato via a 53 anni e in breve tempo, ad appena 41 giorni dalla scoperta, avvenuta lo scorso 17 gennaio. La scomparsa lascia nella disperazione non solo familiari ed amici, ma l'intera cittadinanza che ben conosceva Mariuz, dal 2000 a capo dell'attività di famiglia. «Amava il suo lavoro, gli piaceva stare in mezzo ai bambini», sottolinea la moglie Elisabetta Sgambaro, oltre a ricordare quanto il consorte fosse apprezzato come persona.

Morto il patron del negozio di giocattoli, il ricordo

«Stiamo ricevendo continue dimostrazioni d'affetto, Andrea era benvoluto da tutti - continua la moglie - Una persona sincera e cordiale, trasparente e amico di tutti; non lo dico solo io che sono di parte». Tantissime infatti le manifestazioni di vicinanza. «Hanno chiamato persone che quando erano bambini erano passati nel suo negozio, oppure genitori. Si faceva voler bene a prescindere: conquistava tutti con la sua semplicità, col suo modo di essere». Uno spirito che ha mantenuto anche durante la malattia. «Mi ricordo all'Ospedale di Padova: lui non stava più tanto bene e gli stessi medici erano commossi. Andrea era un combattente, ma consapevole. È stato veramente forte ed io sono orgogliosa di lui» sottolinea Elisabetta, che ringrazia poi tutto il personale medico: «Siamo stati a Milano, a Verona, a Padova, in tanti posti per capire come curarlo. Abbiamo incontrato persone stupende, con cui Andrea aveva anche fatto amicizia».

La sua malattia però non è un caso raro. «Abbiamo scoperto che ci sono tantissimi casi di questo tipo - rimarca Elisabetta - Andrea aveva uno stile di vita sano, un bel fisico. Abbiamo scoperto una realtà di cui non ci si rende conto, per questo devolveremo eventuali offerte all'Airc».

Il cordoglio: «Quel negozio è un'istituzione per la città»

Dal sindaco Stefano Marcon le condoglianze per la scomparsa: «Lo conoscevo e conosco la sua famiglia. Esprimo il mio cordoglio personale e quello di tutta la città. La famiglia Mariuz ed il loro negozio di giocattoli sono quasi un'istituzione a Castelfranco Veneto, hanno dato gioia a tanti bambini». «Un fatto che lascia tutti costernati, una persona che lascia un vuoto nella sua famiglia e nella comunità», sottolinea l'assessore Gianfranco Giovine. I funerali avranno luogo sabato alle 10 nel Duomo.