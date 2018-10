Malattia genetica, la piccola Stella può vivere solo se trova subito un donatore compatibile

Il suo nome significa astro luminoso. E, una dolcedi poco più di un anno, per tutti è così: una normale bambina frutto del mix italo-austriaco di papà Manfredo originario di Ugovizza e mamma Silvia carinziana. Nessuno potrebbe immaginare che quegli occhioni vispi e curiosi nascondano un. Si, perché il destino ha deciso di mettere fin da subito alla prova quel corpicino minuto, costringendolo a una battaglia durissima. Una battaglia, come racconta Il Gazzettino, che si può vincere solo con un'urgente donazione di. Sfortunatamente nessuno dei suoiè compatibile ed è quindi partita ladi un. Le probabilità sono basse: secondo uno studio solo una persona ogni centomila è compatibile e a rendere tutto più complicato il fatto che in, dove la bambina vive, solo l'1% della popolazione - circa 70mila persone - è donatore.