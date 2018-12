«Ho un po' mal di schiena». Muore a 37 anni durante la cena con i parenti

di Diego Degan

SAN PIETRO DI CAVARZERE - Due morti nello stesso giorno. Mentre sabato sera, in pieno centro, si consumava la tragedia che ha avuto come vittima Armando Forza, nella frazione di San Pietro è morto un uomo di soli 37 anni, Rudy Perazzolo. Un infarto fulminante, ovvero, in termini legali, cause naturali all'origine di questa disgrazia. Nulla di violento o causato da altre persone. Ma morire a quell'età è tutt'altro che naturale. Rudy si trovava a casa della zia, per mangiare una pizza insieme ai parenti, quando ha avvertito un forte dolore alla schiena. O, almeno, così gli sembrava. Dapprima ha pensato a un'infiammazione muscolare, forse dovuta alla posizione, e si è seduto sul divano per tentare di rilassare la muscolatura. Ma il dolore non passava e, a quel punto, ha chiesto di chiamare un'ambulanza. Ma al loro arrivo, pochi minuti dopo, i sanitari hanno dovuto constatare che il cuore di Rudy non batteva più e a nulla sono servite le manovre di rianimazione e il trasporto al pronto soccorso.

