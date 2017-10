Mal di testa cronico: ecco la "pallottola d'argento" per dire addio alla cefalea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - La nuova frontiera per sconfiggere il mal di testa cronico è l'iniezione di unsoprannominato "pallottola d'argento".Una scoperta che potrebbe cambiare la vita di oltre duecentomila italiani e che è stata svelata a Napoli, nel corso del congresso nazionale dellaAl convegno è stata illustrata la fase III della sperimentazione degli anticorpi monoclonali che agiscono contro la, quella che si accumula in alcune aree del cervello quando il paziente ha l'emicrania. Il farmaco ha già 'passato' due fasi di sperimentazione dando risultato positivo nel 70% dei casi. La terza fase sarà ora portata avanti dall'Università Luigi Vanvitelli."I risultati finora sono emersi dai test su centinaia di pazienti- spiega all'ANSA, direttore del centro Cefalee dell'ateneo e presidente eletto della Società di Neurologia - ora proveremo su migliaia di persone e confronteremo i risultati con l'effetto placebo. Poi il farmaco andrà all'agenzia regolatoria per l'immissione in commercio. La fase conclusiva durerà circa un anno: proveremo gli anticorpi monoclonali contro il Cgrp, aggredendolo in due modi, contro il recettore della molecola o contro la molecola stessa, impedendogli di attaccarsi al recettore".Il 70% di riduzione delle crisi ottenuto finora comprende sia una riduzione di frequenza delle crisi emicraniche sia della loro intensità. L'emicrania cronica è una forma particolare della patologia, che colpisce i pazienti per 15 giorni al mese ed è la sesta malattia più invalidante secondo l. In Italia il 12% della popolazione soffre di emicrania e di questi il 4% ha la forma cronica, quindi circa 250.000 persone."Parliamo di pazienti - spiega Tedeschi - che per 15 giorni al mese non possono andare a lavorare. Se la sperimentazione andrà bene avranno un terapia con una iniezione sottocute al mese per un anno, poi si calibrerà il resto della terapia studiando gli effetti. In questo momento sono allo studio quattro diversi anticorpi monoclonali, 3 di questi sono in sperimentazione presso il nostro Centro con risultati ottimi: uno di questi anticorpi riduce in media del 70 % la frequenza e l'intensità degli attacchi di emicrania cronica con una sola iniezione sottocute ogni mese".Si tratta di Erenumab, il più vicino ad arrivare in clinica: il dossier per l'autorizzazione al commercio è già stato presentato presso laGli altri 2 anticorpi monoclonali in sperimentazione a Napoli sono, che si somministra per via endovenosa ogni tre mesi, e, da assumere ogni mese per via endovenosa o sottocute. Le speranze sono più che concrete. "Nella nostra casistica ci sono perfino pazienti che hanno di fatto risolto il mal di testa liberandosi dalle crisi", spiega Tedeschi, sottolineando le ottime speranze della cura che parte dai laboratori della Campania.