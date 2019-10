Maker Faire 2019: la pattumiera smart che differenzia i rifiuti al posto nostro

Ultimo aggiornamento: 14:15

Una pattumiera smart che potrebbe fare la differenza in una città come Roma. Il prototipo realizzato da sette ingegneri dell'automazione dell'Università di Roma Tre e presentato a, è una di quelle idee che potrebbe cambiare le nostre abitudini. Ma soprattutto aiutarci a differenziare in modo corretto i nostri rifiuti.«Ci siamo chiesti perché non fare qualcosa che ci fosse di aiuto nel quotidiano? Ecco allora l'idea di un bidone intelligente che facesse la raccolta differenziata al posto nostro - racconta Sara Acquaviva, una dei progettisti - c'è un controllore a cui sono collegati i motori che fanno il movimento e buttano l'oggetto».E come riesce la pattumiera smart a discriminare il rifituo? «I sensori, sono collegati anche ad un piccolo computer, che gestisce anche una fotocamera, istruita a riconoscere gli oggetti e tutti questi device comunicano tra loro per capire il tipo di oggetto da buttare e soprattutto dove buttarlo». Il controllore, infine, aziona i motori che si girano verso la pattumiera corrsipondente: vetro, carta, plastica e metallo. «In futuro potrebbe essere anche l'umido. Noi speriamo di commercializzarlo, anche in forme più piccole, destinato a centri commercali, aziende, università o anche dentro le case.