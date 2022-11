Escursionista soccorso con un amico sulla Majella, morto nella notte Roberto Testa, aveva 34 anni

Era stato ricoverato per una grave ipotermia ed è morto nella notte alle 4 al policlinico di Chieti Roberto Testa , uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera nei pressi del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri nel parco nazionale della Majella in provincia di Chieti.

L’uomo, 34 anni, ingegnere, si chiamava Roberto Testa, ed abitava a Colleferro. È stato un amico, che si trovava con lui, a dare l’allarme in seguito ad una caduta e le squadre del soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che non hanno consentito l’utilizzo dell’elicottero, avevano dovuto raggiungere a piedi il luogo dei soccorsi e poi tornare a valle. Testa è giunto in ospedale in ipotermia.