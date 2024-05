Crolla la terrazza di un ristorante a Palma di Maiorca: tre morti e 20 feriti

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Maggio 2024, 22:33 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

PALMA DE MAIORCA - Almeno tre persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite nel crollo della terrazza di un ristorante nella località turistica della Playa de Palma, a Palma di Maiorca. Secondo i servizi di emergenza, il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 20:30 in un edificio al civico 36 di Calle Cartago nel ristorante Medusa Beach Club dove, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto la terrazza del locale su due livelli, in quel momento affollata di clienti.