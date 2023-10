Gaza, «migliaia di persone fanno irruzione in diversi magazzini, portano via farina e beni di prima necessità»: le nuove tensioni

Disperazione e paura. «Migliaia di persone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'Unrwa nelle aree centrali e meridionali della Striscia di Gaza, portando via farina di grano e altri beni di prima necessità, come forniture igieniche», si legge nel comunicato pubblicato sul sito dell'agenzia.

Commentando la situazione, il direttore degli affari dell'Unrwa nella Striscia di Gaza, Thomas White, ha definito l'episodio «un segnale preoccupante» che dimostra come «l'ordine pubblico stia iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e un rigido assedio a Gaza. Le persone sono spaventate, frustrate e disperate. Le tensioni e la paura sono aggravate dai tagli ai telefoni e alle linee di comunicazione Internet - ha aggiunto -. Si sentono soli, tagliati fuori dalle loro famiglie a Gaza e dal resto del mondo».

«Il massiccio sfollamento di persone dal Nord della Striscia di Gaza verso Sud ha esercitato un'enorme pressione su quelle comunità, aggiungendo ulteriore peso ai servizi pubblici fatiscenti. Alcune famiglie hanno accolto fino a 50 parenti che hanno trovato rifugio in una famiglia», prosegue la nota.

