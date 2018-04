Maga Margot colpisce ancora: riesce a spillare 19mila euro all'innamorato

di Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARTINO DI LUPARI - In tre mesi, per amore,utilizzati poi per acquistare l'auto alla figlia. Ottenuto il denaro la passione si è volatilizzata. Non è una delle tante storie consumatesi in un attimo, è la storia, l'ennesima, di unaQuesta la denuncia che è stata presentata nei confronti di L.L.D.S, meglio conosciuta come, abitate nel Cittadellese. Tra ottobre e dicembre dell'anno scorso si sarebbe innamorata di unabitante a San Martino di Lupari. Nel corso di questa rapida relazione sarebbe riuscita a spillargli la consistente cifra di 19mila euro. Denaro necessario alla figlia trentenne per acquistarsi un'auto nuova. Altro che amore, almeno secondo quanto evidenziato dalle indagini dei carabinieri, ai quali si sono rivolti alcuni familiari dell'uomo. Spulciando negli archivi sul passato della donna, che per un periodo, ci sonoanche nele nel T