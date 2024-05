Maestro elementare molesta un'alunna di 9 anni nel parcheggio del supermercato. Le amichette raccontano tutto e lo fanno arrestare

Ha riservato "attenzioni fisiche" a una bambina delle elementari di 9 anni per diverso tempo e infine l'ha condotta in un parcheggio di un supermercato per molestarla. I carabinieri sono potuti intervenire prontamente grazie alle richieste delle insegnanti, allertate a loro volta dalle amichette della bambina, alle quali la vittima aveva parlato del comportamento sospetto di un maestro nella loro scuola.

L'uomo, insegnante 50enne di Gallarate, Varese, è stato arrestato dai carabinieri per aver abusato di un'alunna della stessa scuola in cui lavorava come insegnante. La bambina si era accorta degli strani atteggiamenti del maestro e ha confessato tutto alle sue amiche, il che ha permesso di informare i carabinieri della faccenda tramite le altre loro insegnanti.

Il monitoraggio

I militari dell'Arma si sono mobilitati e hanno atteso il momento giusto per cogliere in flagrante l'uomo, dopo un periodo di monitoraggio della situazione e prima che la situazione degenerasse completamente.

Secondo quanto riferiscono, l'incontro nel parcheggio del supermercato è stato l'unico avuto dal maestro e la bambina da soli.

Per il 50enne è scattato l'arresto e le indagini hanno portato anche ad esaminare cellulare e computer personali dell'uomo, per capire se abbia scaricato o scambiato materiale pedopornografico. Inoltre, i servizi sociali del comune dove l'insegnante risiede sono intervenuti sottraendogli la custodia delle due figlie minorenni, portate per sicurezza in una comunità protetta. Si indaga ora anche per verificare se l'uomo abbia compiuto o meno altri atti dello stesso tipo in passato.