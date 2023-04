La maestra sospesa per aver fatto recitare preghiere in classe torna a scuola: «Grande emozione, ora voglio giustizia»

Marisa Francescangeli torna a scuola. La maestra di San Vero Milis (Oristano), sospesa per aver fatto recitare delle preghiere in classe agli studenti, è stata reintegrata dopo i 20 giorni di stop forzato. Francescangeli, accolta oggi in classe da un gruppo di madri con un mazzo di fiori, ha dichiarato all'Unione Sarda: «Un rientro a scuola molto emozionante, stavo già piangendo prima di arrivare perché sapevo sarebbe stata una grande emozione».

Tamponamento a catena: tre feriti e traffico in tilt alle porte di San Severino

La maestra sospesa torna in classe: «Grande emozione»

«Sono felice per i bambini perché non meritavano quanto accaduto e sono sicura che riprenderemo alla grande – ha spiegato la maestra – e non vedo l’ora di essere in classe». Francescangeli era stata sospesa a seguito delle proteste di alcune madri, dopo che la maestra aveva chiesto ai bambini di recitare delle preghiere e creare un rosario da indossare come braccialetto.

«Sono stati venti giorni molto difficili, di grande stress, una storia che mi sembra ancora inverosimile», ha aggiunto la maestra. «Quello che ritengo giusto è che ora si sappia la verità, ci sarà un procedimento penale contro ignoti. E quello che è importante è che le mamme mi stanno sostenendo».