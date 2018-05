Mamma picchia la maestra del figlio: «Ha graffiato il mio bambino»

di Stefania Cigarini

MILANO - Nuovo episodio dia carico di una. E' accaduto agiovedì scorso - come riporta il quotidiano "Il Giorno" - in una scuola elementare statle della periferia. Una mamma milanese quarantenne, avrebbe preso a, tirandole anche i capelli, unache qualche giorno prima, in supplenza nellal classe del figlio di 8 anni lo avrebbe «stretto per un braccio» e «graffiato».La reprimenda al bimbo - «molto vivace» come lo descrive la stessa mamma - sarebbe avvenuta davanti alla classe; ma l'istituto scolastico dà una versione differente dell'accaduto: «Il bimbo soffre di un disturbo oppositivo-provocatorio» e quel giorno la maestra sarebbe intervenuta per separarlo da un compagno con cui si stava azzuffando.La mamma passata all'azione è entrata nell'istituto dicendo di avere un colloquio, invece ha raggiunto l'aula in cui l'insegnate stava tenendo lezione, una quinta elementare, e l'avrebbe aggredita. La donna si è anche lamentata del fatto che «la scuola non ha preso provvedimenti», mentre la preside parla di «scena inqualificabile».