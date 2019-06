Maestra filmata mentre picchia i bimbi del nido «Non li sopportavo...»

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unastata immortalata dalle telecamere mentreKatherine Weitz, 65 anni, è stata ripresa mentre rimprovera, lancia e colpisce i bambini di circa un anno alla Dream City Academy di Ormond Beach, in Florida. In appena, che dalle immagini delle telecamere sembrano stare nei loro lettini.I bambini sono stati scossi, sbattuti contro le loro culle e rovesciati in terra. A mettere le telecamere nella stanza è stato il responsabile della struttura dopo essersi insospettito in merito ai continui pianti dei piccoli nella stanza. Secondo quanto riporta Metro , il direttore dopo aver visto le immagini ha immediatamente denunciato e licenziato la sua dipendente, ora accusata di abusi su minore.La donna ha provato a giustificarsi dicendo che soffriva di forti emicranie che la rendevano irascibile e che i guaiti dei bambini la innervosivano. La 65enne ha detto di essere pentita di non aver preso qualche giorno di riposo per guarire e che era fortemente dispiaciuta per i bimbi.