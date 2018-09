La madre gli sequestra la PS4, lui la picchia e le causa un trauma cranico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il figlio passava troppe ore davanti ai, così la mamma decide die gli, ma quello che succede dopo dimostra i gravi effetti della dipendenza dal gaming. Il14enne di Sydney ha aggredito la donna colpendola violentemente alla testa e causandole un trauma cranico.Britta Hodge era arrivata a preoccuparsi molto per il figlio, passava ore giocando alla PS4, si chiudeva in camera sua per l'intera giornata uscendone solo per mangiare e andare in bagno. L'assenza di vita sociale e di amici l'ha spinta a prendere delle decisioni drastiche e ha sequestrato la console al ragazzo che però ha avuto una reazione inaspettata e decisamente esagerata.Come riporta il Daily Mail , il 14enne ha aggredito la mamma tanto che è stato necessario chiamare la polizia che ha placato il ragazzo e chiamato i soccorsi per la madre. Quella del figlio è una vera e propria forma di dipendenza, come quella che si può avere dalle droghe o dall'alcol. Ora la famiglia ha scelto di prendere provvedimenti: « Siamo stati dai medici che hanno detto "di no aver mai visto un caso così cronico», ha spiegato la donna alla stampa.