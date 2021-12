Madre, padre e figlia uccisi in 4 giorni dal Covid: non avevano fatto il vaccino

Un'intera famiglia, padre, madre e figlia, tutti e tre non vaccinati e Testimoni di Geova, è morta nel giro di quattro giorni a causa del Covid-19. I tre risiedevano nel comune di San Marcello Piteglio, sull'Appennino Pistoiese, in Toscana. Venerdì 17 dicembre è morto il padre, 86 anni, che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano di Prato. Un'ora dopo è mancata la figlia, 53 anni, che era ricoverata a Firenze. Infine, la tragedia si è completata, Ieri, lunedì 20, invece, con la morte della mamma, di 80 anni, anche lei ricoverata a Prato. La famiglia era conosciuta all'Abetone (Pistoia), nota località sciistica, per aver lavorato a lungo nel campo della ristorazione. Il padre, in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sulla montagna pistoiese.

Il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, espresso tutta la sua commozione: «Sono vicino alla famiglia in un momento così difficile e voglio esprimere il dolore di tutti noi perché i parenti si sentano meno soli». Il primo cittadino ha poi lanciato un appello alla comunità: «Dobbiamo vaccinarci, portare la mascherina, rispettare il distanziamento, lavarci spesso le mani per chiudere i conti con questa pandemia».

