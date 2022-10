Madre e figlio trovati morti in casa: «Nessun segno di violenza». Mistero nel milanese

Madre e figlio di 98 e 77 anni sono stati trovati morti in un'abitazione di Cinisello Balsamo, nel Milanese. A dare l'allarme ieri una pronipote che non aveva notizie dei parenti da qualche giorno. Sono intervenuti i carabinieri, che non hanno rilevato segni di violenza. La porta della casa era chiusa a doppia mandata. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di morte naturale. È stata disposta l'autopsia.

Madre e figlio sono stati trovati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo in un appartamento al terzo piano di un stabile del centro dell'hinterland milanese. La porta di ingresso era chiusa con più mandate della serratura, come risulta che madre e figlio facessero di solito.

La donna, affetta da disturbi di demenza senile in fase avanzata, è stata trovata a terra in corridoio, mentre il figlio, pensionato che non risulta avesse patologie gravi, è stato trovato a terra in cucina. La Procura di di Monza ha disposto il sequestro dell'appartamento in attesa degli esiti dell'autopsia, che sarà eseguita all'istituto di medicina legale di Milano.