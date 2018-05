Madre in carcere, papà marittimo: dodicenne molestata dal nonno

di Dario Sautto

SORRENTO - La madre è in carcere, il papà marittimo è imbarcato e il nonno abusa della nipote di appena 12 anni. I fatti risalgono al 2015 e si sarebbero verificati in un appartamento della Penisola Sorrentina. «Mi toccava dappertutto, mentre facevo i compiti e mentre dormivo» ha raccontato la ragazzina dopo aver subito molestie per un anno intero.Quel racconto è stato riferito in aula stamattina dalla madre (testimone al processo) che, dopo un colloquio telefonico con la figlia, decise di denunciare direttamente dal carcere.A processo, dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, c'è il nonno della ragazzina, insieme alla nonna - che avrebbe nascosto gli abusi - e al papà, che non sarebbe intervenuto in tempo per bloccare le orrende attenzioni dell'anziano genitore sulla adolescente.