Uccide la moglie con tre colpi di pistola e poi fugge: caccia al killer

MADONNA DI LONIGO - Drammaquesta mattina, poco dopo le 8.30, a, in via Campistorti, a fianco della zona industriale. Secondo le prime informazioni unaall'esterno, lungo la strada, vicino alla sua auto, nella quale pare stesse cercando di entrare per mettersi in salvo: a colpirla con una pistola è statoche si è poi dato alla fuga e ora è ricercato dalle forze dell'ordine visto che potrebbe ancora essere in zona. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una coppia di origine serba: lei aveva 33 anni mentre il presunto omicida sarebbe,, 40 anni, che da quanto appreso sarebbe evaso lo scorso luglio dagli arresti domiciliari, misura disposta dall'autorità giudiziaria per violenze contro la stessa consorte.Diversi residenti, che abitano vicino, hanno udito i, almeno tre stando alle prime testimonianze. Immediato l'allarme al 112 e l'arrivo sul posto i carabinieri, che si sono subito messi subito sulle tracce dell'uomo, che potrebbe essere ancora in zona e soprattutto armato. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem 118, giunta dal vicino ospedale di Lonigo, ma per lei non c'era nulla da fare. Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di unaIn zona sono arrivate diverse pattuglie dell'Arma che hanno istituito diversi posti di blocco in zona e che anche nei comuni circostanti. La, anche per tenere lontano i curiosi, accorsi sul posto numerosi appena si è sparsa la notizia dell'omicidio.