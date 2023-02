«Sono Maddie McCann, ho le prove: fatemi fare un test del Dna». Una ragazza tedesca diventa virale sui social

Quello di Madeleine 'Maddie' McCann è uno dei misteri più assurdi degli ultimi decenni: una bambina letteralmente scomparsa nel nulla da 16 anni, e che non è mai stata ritrovata. Ora sui social una ragazza sostiene di essere lei e insiste per fare un test del Dna e parlare con i genitori di Maddie, che dal 2007 combattono con l'incubo di non sapere che fine abbia fatto la loro figlioletta scomparsa nell'Algarve, in Portogallo, che all'epoca aveva appena 4 anni, e ora - se fosse viva - ne avrebbe quasi 20.

@madeleinetruth My account on insatgram was banned probably. I can’t open page there.. I didn’t create another account on instagram so if you will see me on insta it’s not me I will try to make my account back but it will take time as I think.. ♬ Moment (TikTok Snippet) - Anastazja Maciąg & Questy

Ragazza tedesca si spaccia per Maddie

La giovane che si spaccia per Maddie è tedesca e ha iniziato da qualche tempo a postare foto e video su Instagram e TikTok in cui ripete di essere sicura di essere lei la bambina scomparsa. I suoi post sono diventati virali: in tanti vogliono credere ancora in un lieto fine per la vicenda, anche se gli investigatori da tempo sostengono che in realtà Maddie sia morta. Per il rapimento e per l'omicidio è finito in carcere un presunto pedofilo tedesco, Christian Brueckner. Nella sua ultima story su Instagram, la ragazza sostiene di aver parlato con qualcuno vicino alla famiglia di Maddie e che presto li incontrerà e farà un test del Dna.

Gli inquirenti non le credono: «Maddie è morta»

La ragazza racconta di aver iniziato a chiedersi se fosse lei la bambina scomparsa 'qualche mese fa', ma gli inquirenti non hanno alcuna intenzione di ascoltarla: tra le sue 'prove' infatti ci sarebbero una lentiggine su una gamba e una macchiolina nell'occhio, un po' poco per avere davvero una speranza. Ma come sempre in questi casi, c'è chi non aspetta altro che credere in qualcosa, in questo caso in un lieto fine: è successo anche in Italia qualche anno fa, quando una trasmissione tv russa aveva azzardato l'ipotesi che una ragazza fosse Denise Pipitone, la bambina scomparas a Mazara del Vallo nel 2004. Speranza che si rivelò vana.