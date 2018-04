Madame Eyebrows, il cane più triste del mondo è già una star sui social

E' già stato ribattezzato il cane triste, per via di quel suo sguardo un po' così... E' già una star social, la sua pagine Instagram ha oltre 45 mila followers. Lui si chiama Madame Eyebrows, vive in Germania, ha solo sei mesi. "Signora sopracciglia" è un bulldog inglese e il suo nome non è casuale: sopra gli occhi ha due grosse macchie scure che la fanno sembrare costantemente infelice tanto che in rete è diventata nota anche come "il cane più triste del mondo".

Who gives me a hug? 😍😍😍😍 Un post condiviso da Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) in data: Apr 10, 2018 at 11:24 PDT

felice e adora le coccole. Noi adoriamo la sua faccia triste, ci fa sorridere e ci dà tanto amore", ha detto la proprietaria al sito The Dodo. La donna ha deciso di adottare la cucciola proprio per la sua espressione così curiosa: "Sembrava sempre triste e aveva delle sopracciglia enormi. Così mi sono innamorata di lei".



