Francia, diretta Macron: «Coprifuoco a Parigi e in altre 8 città da sabato per 4 settimane»

Macron dichiara il coprifuoco a Parigi. «Il virus sta tornando, non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante» per il Covid. Così il presidente francese Emmanuel Macron in diretta tv ha annunciato il «coprifuoco da sabato per 4 settimane», dalle 21 alle 6 nelle zone di allerta massima a causa della pandemia di coronavirus. Il coprifuoco, ha annunciato Macron, è dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica al termine del periodo previsto di un mese.

Intanto un decreto che instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario in Francia è stato adottato questa mattina dal Consiglio dei ministri, secondo quanto appreso da Bfm Tv. Lo stato d'emergenza - scaduto lo scorso 9 luglio in Francia e non prorogato - dovrebbe tornare nuovamente in vigore da venerdì a mezzanotte. Consentirà, in particolare, al governo di adottare provvedimenti urgenti che implicano la limitazione dei movimenti o delle libertà dei cittadini per motivi straordinari e temporanei.

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA