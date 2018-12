Epurazione a 5 stelle: espulsi i senatori De Falco e De Bonis e i deputati Valli e Moi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo comunica il blog delle Stelle in un post. Per il senatore Lello Ciampolillo il collegio dei probiviri ha optato per il richiamo.