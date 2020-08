Luna nera del 19 agosto: stanotte occhi al cielo per il raro fenomeno

Mancano poche ore all'appuntamento con la Luna nera del 19 agosto: sarà la terza Luna nuova in una stagione, l'estate 2020, che ha quattro Lune nuove. Di solito, infatti, ogni stagione ha tre lune nuove.

"Generalmente usiamo il termine black moon per indicare la seconda luna nuova nello stesso mese, tuttavia secondo alcuni siti divulgativi l'espressione black moon viene utilizzata anche per indicare la terza luna nuova di una stagione che ha quattro lune nuove", ha detto all'ANSA Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). Black Moon non è un termine astronomico, ma negli ultimi anni è stato reso popolare dai social media.

Secondo il sito norvegese Timeanddate non esiste un'unica definizione di Luna Nera. In genere viene chiamata Luna nera la seconda luna nuova nello stesso mese: queste lune nere sono le più comuni e si verificano in media una volta ogni 29 mesi. Viene definita luna nera anche la terza luna nuova in una stagione di quattro lune nuove, come nel caso della luna nuova del 19 agosto 2020: queste lune nere sono un po' più rare e si verificano una volta ogni 33 mesi. Le prossime lune nuove sono previste il 30 aprile 2022, quando si verificherà la seconda luna di quel mese, e il 19 maggio 2023 che sarà la terza luna nuova di una stagione con quattro lune nuove.

Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA