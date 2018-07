Dramma in luna di miele, si scontrano sulla teleferica: lui muore, lei è gravissima

Giù dall'altalena e cade in dirupo, Sofia muore a 22 anni

Unafinita in, per due giovani sposi che avevano scelto di fare il viaggio di nozze ine provare anche l'ebbrezza di lanciarsi lungo il cavo di una, dotati solo di ganci. La sposa, infatti, è rimasta bloccata a metà percorso ed il marito, che la seguiva, l'ha colpita in pieno: alla fine lo, mentre la moglie è gravemente ferita.Il drammatico episodio ha coinvolto due neo-sposi israeliani:, 24enne, è deceduto in seguito all'incidente, avvenuto per ragioni ancora poco chiare. La moglie, la 27enne, è invece sopravvissuta all'impatto ed è stata trasferita negli Stati Uniti in eliambulanza, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.Dalle prime ricostruzioni, fatte da quotidiani locali media israeliani , Egael e Shif stavano facendo una crociera e, durante una fermata, avevano deciso di fare quel percorso lungo la teleferica, posta tra due alberi. Sono ora in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.