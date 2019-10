Supercar Mercedes contaminate dalle lumache, l'Australia respinge al mittente 900 auto

Lumache nei container, bloccate 900 Mercedes per un valore di 31 milioni di euro: accade in Australia, dove il Dipartimento dell'Agricoltura ha ordinato la riesportazione delle auto di diversi modelli, da limousine ad auto da corsa, da piccoli hatchbacks con sportello posteriore a furgoni per le consegne, citando «il rinvenimento di un numero di lumache esotiche in cinque diverse spedizioni di veicoli importati dall'Europa».



Filippo Magnini e la supercar: shopping a Milano sulla Bentley da 230mila euro



Falconara, elegante e in supercar preso il truffatore dello specchietto



La Mercedes-Benz Australia ha fatto sapere che le auto saranno rispedite a Zeebrugge in Belgio in container sigillati, per non contaminare le navi 'roll-on roll-off' che normalmente trasportano autoveicoli. In un comunicato, la casa automobilistica dichiara di operare strettamente con il dipartimento dell'Agricoltura australiano «per risolvere un problema di contaminazione relativo a vari modelli di veicoli spediti in Australia a bordo di un numero di navi». nei container, bloccateper un: accade in Australia, dove il Dipartimento dell'Agricoltura ha ordinato la riesportazione delledi diversi modelli, da limousine ad auto da corsa, da piccoli hatchbacks con sportello posteriore a furgoni per le consegne, citando «il rinvenimento di un numero di lumache esotiche in cinque diverse spedizioni di veicoli importati dall'Europa».La Mercedes-Benz Australia ha fatto sapere che le auto saranno rispedite a Zeebrugge in Belgio in container sigillati, per non contaminare le navi 'roll-on roll-off' che normalmente trasportano autoveicoli. In un comunicato, la casa automobilistica dichiara di operare strettamente con il dipartimento dell'Agricoltura australiano «per risolvere un problema di contaminazione relativo a vari modelli di veicoli spediti in Australia a bordo di un numero di navi».

Snail fail: Australia turns back Mercedes-Benz cars after escargot cargo found https://t.co/Oc8JogqBA4 — The Guardian (@guardian) October 23, 2019

La rara lumaca esotica, detta Heath snail (Helialla itala) che si ritiene esista solo in Europa sudorientale, in Canada e in Usa, è infatti «una specie nociva di significativo impatto agricolo e ambientale - dichiara il Dipartimento - e può essere letale alla flora e fauna locali». Le spedizioni sono state bloccate in quattro diversi porti: le auto incriminate sono ora trattenute in stretta quarantena presso Queensland, New South Wales, Victoria e Western Australia. Si ritiene sia la prima volta che una spedizione di veicoli nuovi venga respinta in Australia a causa di un'infestazione di lumache.

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA