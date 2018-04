Lui ha 19 anni e lei 72 amore a prima vista «Ci siamo sposati, tutto ok»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima volta che Gary e Almeda si sono parlati, durante una festa di compleanno, è stato amore a prima vista: nel giro di due settimane lui le ha proposto di sposarlo, una settimana dopo erano marito e moglie, al termine di una cerimonia costata meno di 200 euro. E oggi, a due anni di distanza, non si sono affatto pentiti di aver preso una decisione così rapida e impulsiva. Già questo basterebbe a rendere singolare la loro storia. A renderla straordinaria, però, è un altro particolare: Gary ha 19 anni, Almeda 72. Potrebbero essere nonna e nipote, invece sono una coppia innamorata e, almeno per ora, felice, nonostante il loro rapporto sia stato osteggiato inizialmente da buona parte di parenti e amici che non hanno fatto mancare loro nulla, dalle critiche alle risatine, dagli maldicenze agli insulti. Con tanto di ciliegina (amara) sulla torta messa da uno dei quattro figli di Almeda che non parla più con la madre da quando lei gli ha detto di essersi innamorata di quel ragazzo. Non tutti, però, hanno reagito negativamente, soprattutto i parenti giovani: oggi molti dei sei nipoti della donna difendono la scelta della nonna e il suo diritto a essere felice, concordando con il motto di Gary (che tra l'altro, prima di Almeda, aveva avuto una relazione con una 77enne): «L'età è solo un numero».Almeda Errell, di Maryville, nel Tennessee, e Gary Hardwick si erano intravisti per la prima volta durante un funerale, ma non era certo quella l'occasione per far nascere una storia romantica. Il destino li ha fatti incontrare nuovamente in occasione di una festa di compleanno: lì hanno potuto parlare ed è scoccata la scintilla. «Quando ci siamo incontrati l'ho guardato negli occhi e mi sono innamorata - racconta Almeda - In quel momento ho saputo che lui era quello con cui avrei voluto passare il resto dei miei giorni, anche se all'epoca aveva solo 17 anni: non mi sono fatta intimorire dalla differenza d'età. Se ami qualcuno, l'età è solo un numero. Ora sono felicemente sposata da due anni con la mia vera anima gemella. Ero sola da cinque anni, da quando morì mio marito Donald con il quale avevo vissuto per 43 anni. Pensavo che non avrei mai più trovato l'amore. Poi ho incontrato Gary».Per Gary è stato lo stesso. «La prima cosa che mi ha attratto di Almeda - dice - sono stati i suoi splendidi occhi blu e la sua personalità, il suo atteggiamento sempre sorridente. Ci siamo capiti immediatamente, tra noi è subito scattata una reazione chimica: fin dal primo giorno tutto di lei mi ha catturato. Non sono mai stato attirato dalle donne giovani. Anche a 13 o 14 anni avevo un'attrazione per le donne più grandi e quando ho parlato di Almeda a mia nonna, che mi ha cresciuto, non sapevo come l'avrebbe presa. Ma alla fine mi ha capito e ha accettato la situazione».Parlando della sua decisione di proporre ad Almeda il matrimonio dopo appena due settimane, Gary ha aggiunto: «Molte persone aspettano anni per sposarsi, tutti hanno opinioni diverse sui tempi giusti per prendere una decisione di questo tipo, ma io sapevo di essere innamorato, quindi non ci ho pensato due volte. Abbiamo fatto l'amore per la prima volta nella nostra prima notte di nozze: è stata un'esperienza straordinaria, tra di noi c'era una connessione profonda. E lei è una meravigliosa amante». Schierati accanto a loro, i due hanno trovato buona parte dei parenti più giovani. Aaron e Indiana Elliott, due nipoti di Almeda che hanno 22 e 17 anni, avevano avuto inizialmente delle difficoltà nell'accettare la loro relazione, ma poi, vedendo che si trattava di amore vero, si sono ricreduti. «Ho chiamato Gary "nonno" solo una volta, ma ero ubriaco - dice Aaron - Istintivamente lo vedo più come un amico che come un nonno, ma l'importante è che mia nonna sia felice».«Come si fa a non essere favorevole al fatto che due persone che si amano stiano insieme? - dice Indiana - All'inizio mi sembrava una cosa strana, poi ci ho fatto l'abitudine. Viviamo nel 21° secolo, non dovremmo dare troppa importanza alla differenza d'età». Gary e Almeda, intanto, si godono i loro giorni felici condividendo varie passioni, la più grande delle quali è rappresentata da YouTube, dove hanno un canale su cui pubblicano video e vendono ai loro fan penne e tazze con l'immagine dei loro volti. «Facciamo vlog, video di reazione e scherzi - dice Gary - E, per quanto ne so, siamo la coppia di YouTuber con la più grande differenza d'età. Cosa ci riserva il futuro? Cose incredibili, credo. Tra le altre cose, vorremmo essere d'ispirazione per tante persone e far capire loro che davvero l'età non ha importanza, è solo un numero. Finché si ama una persona si dovrebbe seguire il cuore».