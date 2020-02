Non paga l'assicurazione per giocare alle slot, perde anche l'auto

BELLUNO - Nella notte del 10 febbraio il personale delle Volanti della Questura, dopo aver effettuato un controllo agli avventori di una delle numerose sale slot presenti sul territorio del Comune di Belluno, scopriva che uno di questi, pur di poter giocare, non pagava l’assicurazione dell’auto. I poliziotti, dopo aver identificato le persone all’interno del locale, procedevano al controllo dei veicoli parcheggiati all’esterno ed utilizzati dagli stessi avventori. Tra i mezzi risultava che una Volkswagen Polo di proprietà di S.G., residente in provincia, era priva di copertura assicurativa. L’uomo, intento a giocare parecchi soldi all’interno del locale, veniva informato dagli agenti che gli sarebbe stata elevata una contravvenzione pari a € 868,00 per la violazione dell’art. 193 c. 2 del codice della strada. Il veicolo veniva poi sequestrato ai fini della confisca. Il proprietario giustificava l’assenza della copertura assicurativa, rifendo di non poter pagare la polizza a causa di problemi finanziari dovuti all’impossibilità di risparmiare, a causa del “problema” con le slot machine. Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA