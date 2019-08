Impatto contro il guard rail: moto catapultata in strada. Muore 49enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale nella serata di domenica 4 agosto nel Vicentino: intorno alle 19:50,, in sella alla sua moto caballero Rally 500, viaggiava in direzione Schio, proveniente da Trento. Era sulla SP. 46 altezza km 38 - via Giol del comune di Valli del Pasubio - quando, dopo aver effettuato una curva destorsa, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. A seguito dell'impatto, la moto è stata sbalzata dall'altra parte della carreggiata, in senso opposto di marcia.I soccorsi sono stati immediatamente allertati da un automobilista che era arrivato nello stesso senso di marcia poco dopo, sul posto sono arrivate subito due ambulanze ma, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, è stato constatato il decesso del 49enne. Presente anche una pattuglia del consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, che ha chiuso il traffico sulla strada per alcune ore.