Professore umiliato a Lucca «Inginocchiati e mettimi 6» Sei studenti indagati

La ministra Fedeli: "Studenti vanno sospesi e non ammessi agli scrutini"

«Serve una linea rigorosa e l'attuazione delle sanzioni già previste: di fronte ai fatti di Lucca e di Velletri i ragazzi vanno sospesi, il consiglio d'Istituto deve valutare la gravità dei fatti, che secondo me c'è, e gli studenti devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini finali», ha commentato la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli al Tgcom 24. «Vanno sospesi e sanzionati anche i ragazzi che hanno girato il video e che hanno guardato quanto avveniva in classe» senza intervenire in difesa del docente.

Secondo quanto emerso, gli inquirenti starebbero vagliando anche la possibilità di contestare il reato di tentato furto dell'iPad col registro elettronico, che uno studente prova a strappare dalle mani del professore. Quest'ultimo, secondo quanto riportato oggi da due quotidiani, ieri è stato intanto ascoltato dalla polizia giudiziaria, come persona informata sui fatti.