Cade dal tetto di casa mentre pulisce i pannelli fotovoltaici, imprenditore di 52 anni muore sul colpo

SPRESIANO - E' morto pulendo i pannelli fotovoltaici sul tetto di casa sua, in via Battisti a Spresiano (Treviso). L'imprenditore Luca Palmarini, 52 anni, ha battuto violentemente la testa. Ed è stato inutile l'intervento dell'elisoccorso del Suem.

Il volo da 4 metri è stato, infatti, fatale per il 53enne che è improvvisamente scivolato precipitando al suolo e morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri avvisati dai familiari che per primi lo hanno soccorso. Palmarini era il titolare dell'azienda di gru Palmarini con sede in via Fabbri a Lovadina.

Ultimo aggiornamento: 22:07

