Si tuffa per recuperare un'ancora: campione di nuoto affoga a 20 anni

Il mare era la sua passione. Gli aveva regalato tante emozioni e premi. Ma ieri quell'elemento che lui tanto amava si è ripreso tutto, compreso la sua vita. E' morto così, ieri pomeriggio,, 20enne, con la passione del mare.La tragedia è avvenuta all'Addaura, in provincia di Palermo. Il giovane, un campione di nuoto, sport che amava e che praticava con costanza, una passione che condivideva anche con il fratello Gabriele, è morto dopo essersi tuffato per recuperare un'ancora incagliata sul fondale. Il giovane si è immerso e non è più tornato in superficie. Quando i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono intervenuti non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo ormai senza vita di Luca.