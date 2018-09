Travolto da auto contromano Luca muore a 30 anni mentre andava a lavoro

di Simone Pierini

Dramma sulla Statale Nola-Villa Literno, nel comune di Casal di Principe (), dove un ragazzo di, èdopo che la sua auto è stata travolta da un'altra vettura che sopraggiungevaL'incidente, che ha coinvolto in totale quattro auto, è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Nola. Il 30enne si stava recando a lavorare presso un caseificio quando è arrivata improvvisamente un'auto contromano, con a bordo due persone (una è in prognosi riservata).L'ipotesi dei carabinieri è che il conducente abbia imboccato in modo sbagliato la Statale, o che abbia perso il controllo della vettura girandosi. Quel che è certo è che dopo aver colpito l'auto di Diana, ha impattato altre due auto, i cui conducenti hanno riportato ferite non gravi.La vittima stava per sposarsi con la sua fidanzata storica con la quale aveva già deciso la data delle nozze. «Un grande lavoratore, un ragazzo serio e disponibile», scrivono di lui su Facebook gli amici che lo ricordonao come «Un ragazzo gentile ed educato, ciao Luca».