Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 19 agosto

E anche oggi concentrazione al massimo per la caccia al colpo grosso. Continua l'inseguimento al milione di euro, exploit possibile anche "scommettendo" solo un euro. Million Day e Million Day Extra, cresce l'attesa per i numeri vincenti di oggi, venerdì 19 agosto: segui su www.corriereadriatico.it la diretta dell'estrazione. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti.

L'Extra è la seconda opportunità per rimettere in corsa i numeri giocati. Per farlo bisogna aggiungere un euro alla puntata. Con l'esordio della possibilità bis di vincita è cambiata anche l'ora di estrazione: dalle 19 è slittata alle 20.30.

Anche oggi i giocatori hanno la loro occasione con Million Day e Million Day-Extra. Il gioco quotidiano del Lotto offre altre due possibilità: una con il Million Day e l'altra con Million Day-Extra. Alle 20.30 di oggi dunque appuntamento con l'estrazione dei numeri vincenti.

Mercoledì 27 luglio intanto a Rose (CS), in Calabria, la 24esima vincita milionaria del 2022 è stata realizzata a con una giocata singola da 1 euro.

Al Million Day e Million Day-Extra comunque non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ognuno dei giochi, ma anche con 4, 3 e 2. Per tentare la buona sorte basta un euro, ma si possono sviluppare anche sistemi fino a 9 numeri.

Segui in diretta l'estrazione di oggi, venerdì 19 agosto 2022 alle 20.30 su www.corriereadriatico.it. La schedina si può giocare fino alle 20.20.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDI' 19 AGOSTO 2022

MILLION DAY EXTRA: I NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDI' 19 AGOSTO 2022

2 - 8 - 12 - 32 - 53

