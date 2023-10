​Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, giovedì 26 ottobre 2023

Tanta voglia di centrare l'exploit, tanti sogni nel cassetto. Lotto e Superenalotto, ecco i numeri vincenti estratti. Appuntamento alle ore 20 di oggi, giovedì 26 ottobre, tutti pronti per un'altra estrazione di grande interesse anche perchè il jackpot del SuperEnalott​o ha raggiunto quota 74 milioni, cifra che fa sognare tutti gli italiani.

Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, ecco tutti i numeri vincenti e le quote dell'estrazione di oggi per un'altra chance per mettere a segno il colpo che ti può cambiare la vita.

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto, apuntamento come sempre fissato alle ore 20. Segui dunque in diretta l'appuntamento su corriereadriatico.it.

LOTTO, L'ESTRAZIONE DI GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2023

BARI 66 69 83 31 79



CAGLIARI 45 89 6 88 37



FIRENZE 79 86 66 84 65



GENOVA 42 37 88 50 2



MILANO 73 45 36 60 39



NAPOLI 38 43 80 20 28



PALERMO 44 8 58 59 50



ROMA 4 16 57 36 41



TORINO 58 65 6 4 48



VENEZIA 53 71 52 63 37

NAZIONALE 80 33 41 5 82

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2023

(A ottobre abbinato alla ruota di Roma)

4 - maiale 28 - ombrello 29 - diamante 34 - testa 20 - festa

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2023

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

19 - 34 - 11 - 28 - 38 - 45

Numero Jolly 1

Superstar 31

LE QUOTE DI OGGI

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 1 totalizzano Euro: 189.029,91

Punti 4: 736 totalizzano Euro: 263,09

Punti 3: 26.802 totalizzano Euro: 21,66

Punti 2: 400.344 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 26.309,00

Punti 3SS: 136 totalizzano Euro: 2.166,00

Punti 2SS: 1.627 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.120 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.953 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.376 totalizzano Euro: 49.128,00

Vincite WinBox 1: 2.305 totalizzano Euro: 57.625,00

Vincite WinBox 2: 230.286 totalizzano Euro: 467.142,00

Totale vincite Seconda Chance: 16.485

Totale vincite WinBox: 232.591



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 75.500.000,00



10ELOTTO, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, GIOVEDI' 26 OTTOBRE



4 8 16 37 38 42 43 44 45 53 58 65 66 69 71 73 79 83 86 89





Numero Oro: 66



Doppio Oro: 66 69



10ELOTTO EXTRA, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, GIOVEDI' 26 OTTOBRE



2 6 20 31 36 39 50 52 57 59 60 63 80 84 88





NUMERO GONG: 80