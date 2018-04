Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi sabato 21 aprile 2018. Nessun 6 e 5+

Combinazione vincente SuperEnalotto: 11 - 43 - 68 - 72 - 79 - 85 Jolly: 71 SuperStar: 51



10eLOTTO - NUMERI VINCENTI

03 12 20 23 29 32 40 43 45 49 54 59 66 69 72 77 80 84 87 88

NUMERO ORO: 54

DOPPIO ORO: 54 45

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.48 di oggi:



SUPERENALOTTO LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 41.679,61

Punti 4: 553 totalizzano Euro: 384,47

Punti 3: 21.482 totalizzano Euro: 29,76

Punti 2: 351.642 totalizzano Euro: 5,64



SUPERSTAR LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 38.447,00

Punti 3SS: 118 totalizzano Euro: 2.976,00

Punti 2SS: 1.736 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.976 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.049 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.271 totalizzano Euro: 381.775,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 26.000.000,00

Su leggo.it tutti i numeri vincenti. Ecco le estrazioni didi oggi sabato 21 aprile 2018. Anche tutte le quote con le vincite. Nessun 6 e 5+ al SuperEnalotto.BARI 54 45 20 31 71CAGLIARI 32 49 43 80 73FIRENZE 40 69 59 43 17GENOVA 66 49 9 29 75MILANO 23 88 30 16 17NAPOLI 45 72 9 34 84PALERMO 29 87 76 12 36ROMA 32 3 47 24 62TORINO 77 80 89 12 72VENEZIA 84 12 82 5 33NAZIONALE 10 22 82 64 71