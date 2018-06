Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi sabato 23 giugno: alle 20 il live

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE 1

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

In diretta su Leggo.it le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, giovedì 21 giugno 2018: segui dalle 20 le estrazioni dei numeri on line. A seguire tutte le quote.