Lotto, SuperEnalotto (jackpot oltre 158 milioni), 10eLotto, 10eLotto-extra e Simbolotto estrazione di oggi 19 febbraio 2022: numeri e combinazione vincenti

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto: per tentare il colpo di fortuna oggi, sabato 19 febbraio 2022, alle ore 20, non c'è che da scegliere su quale gioco puntare. Fa gola la somma record messa in palio dal SuperEnalotto che oggi ha un jackpot che vale 158 milioni e 800mila euro. Ricordate sempre il nostro appello a un gioco responsabile.

Segui gli appuntamenti con la fortuna di oggi sabato 19 febbraio 2022 su CorriereAdriatico.it alle ore 20 in punto.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri sono ufficiali solo dopo la vidimazione da parte della commissione di vigilanza

SIMBOLOTTO, simboli e numeri vincenti (il mese di febbraio 2022 è collegato alla ruota di Cagliari)

Numero Jolly

SuperStar

LE QUOTE DI OGGI SABATO 19 FEBBRAIO 2022

Numero ORO

Doppio ORO

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA