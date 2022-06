Lotto e SuperEnalotto, ecco come cambia il calendario dell'estrazione per la festa del 2 Giugno

​Lotto e SuperEnalotto, cambia il calendario della estrazione in occasione della festa per il 2 giugno. Domani, giovedì 2 giugno 2022, non è in programma l'estrazione di Lotto e SuperEnalotto.

In particolare il concorso del Lotto n.66 di giovedì 2 giugno 2022 è posticipato a venerdì 3 giugno. L’estrazione del Lotto di sabato 4 giugno si svolgerà regolarmente. Per quanto riguarda, il concorso di giovedì è stato spostato a sabato 4 giugno. Di conseguenza, l’estrazione del concorso n.67 di sabato 4 giugno è posticipata a lunedì 6 giugno.

