ROMA - Attesa per le estrazioni di Lotto 10eLotto di oggi giovedì 21 novembre 2019: tutti i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. L'ultima sestina vincente del Superenalotto: 19 26 56 74 77 82. Numero Jolly 17, Superstar 2. Nessun 6 né 5+, il jackpot a disposizione per la estrazione di oggi sale a oltre 35 milioni e 300 mila euro.