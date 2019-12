Attesa per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 10 dicembre 2019: in serata intorno alle 20 conosceremo i numeri vincenti a seguire le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto il jackpot è arrivato a 43 milioni e 700 mila euro.

LEGGI ANCHE:

Sfiora il jackpot da 40 milioni del Superenalotto, ma il "5" gli regala comunque 15mila euro

Superenalotto, vinti quasi 700mila euro con un "5+1" nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA