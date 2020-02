Lotto, Superenalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri vincenti

Ecco le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 febbraio 2020: dalle ore 20 tutti i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 26 45 58 69 72 82.

Numero Jolly 9, Superstar 49. Nessun 6 né 5+, il jackpot a disposizione è di 24 milioni e 100 mila euro.



Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:



BARI 70 52 25 56 26



CAGLIARI 54 05 83 24 80



FIRENZE 02 86 30 36 82



GENOVA 87 69 34 39 20



MILANO 88 54 15 06 85



NAPOLI 01 26 61 44 12



PALERMO 79 83 37 39 41



ROMA 24 32 08 88 26



TORINO 23 54 49 67 77



VENEZIA 44 84 69 34 02



NAZIONALE 56 02 59 50 17





10eLOTTO - NUMERI VINCENTI



01 02 05 23 24 25 26 30 32 44 52 54 69 70 79 83 84 86 87 88



NUMERO ORO:70

DOPPIO ORO:70 52





Concorso Superenalotto/SuperStar n.21 di oggi:



Combinazione Vincente: 26, 45, 58, 69, 72, 82

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 49





Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.21 di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 90.252,38

Punti 4: 397 totalizzano Euro: 472,34

Punti 3: 16.565 totalizzano Euro: 33,63

Punti 2: 281.307 totalizzano Euro: 6,11



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO

Punti 3SS: 102 totalizzano Euro: 3.363,00

Punti 2SS: 1.883 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.740 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 33.425 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 13.391 totalizzano Euro: 334.775,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 24.100.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA