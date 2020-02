Stasera le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 1 febbraio 2020: i numeri vincenti alle ore 20, a seguire pubblicheremo le quote. Superenalotto, l'ultima sestina: 08 - 46 - 53 - 62 - 77 - 84 - Jolly 51 - Superstar 38. Ricordiamo che, dopo il 6 da 67 milioni di euro centrato martedì scorso con una giocata da 2 euro, non ci sono stati 6 né 5+. Il jackpot per l'estrazione di sabato 1 febbraio è di 15 milioni e 700 mila euro.



