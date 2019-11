Lotto, Superenalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri vincenti

Attesa per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 26 novembre 2019. Così il Superenalotto dell'ultima estrazione di sabato: 12-29-52-61-72-79 - Jolly 57 - Superstar 73. Non ci sono stati 6 né 5+: il jackpot per la prossima sestina, quella di oggi, sale così a 37 milioni e 500 mila euro.

LOTTO i NUMERI

BARI 88 26 64 43 61

CAGLIARI 49 30 41 34 13

FIRENZE 12 87 50 02 18

GENOVA 35 53 03 73 21

MILANO 16 01 85 67 39

NAPOLI 79 22 41 65 21

PALERMO 79 58 39 12 86

ROMA 59 85 34 36 28

TORINO 40 53 45 34 61

VENEZIA 42 27 43 47 20

NAZIONALE 03 21 35 84 46

10eLOTTO - NUMERI VINCENTI

01 12 16 22 26 27 30 35 40 41 42 49 53 58 59 64 79 85 87 88

NUMERO ORO:88

DOPPIO ORO:88 26

Concorso Superenalotto/SuperStar n.142 di oggi:

Combinazione Vincente: 21 22 35 63 76 79

Numero Jolly: 38

Numero SuperStar: 60.

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.142 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 45.241,81

Punti 4: 419 totalizzano Euro: 672,42

Punti 3: 16.433 totalizzano Euro: 39,69

Punti 2: 277.345 totalizzano Euro: 6,21

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 67.242,00

Punti 3SS: 62 totalizzano Euro: 3.969,00

Punti 2SS: 1.049 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.093 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 19.665 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.359 totalizzano Euro: 333.975,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 38.600.000,00.

