Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti dell'estrazione del 27 luglio

Riparte la caccia al colpo grosso in un jackpot che vale 58 milioni e 700mila euro: questa sera - martedì 27 luglio 2021 - l'estrazione in diretta che potrete seguire come sempre su CorriereAdriatico.it di numeri e combinazione vincente di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto.

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto come detto 59 milioni e 800mila euro. Caccia aperta alla sestina vincente. L'ultimo "6" è stato centrato proprio nelle Marche, a Montappone, dove un giocatore ha vinto oltre 156 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì...

LOTTO, LE RUOTE

----------------------------------------

BARI 50 65 72 26 38

CAGLIARI 32 59 9 87 25

FIRENZE 41 44 86 58 11

GENOVA 19 6 42 4 45

MILANO 10 22 53 12 54

NAPOLI 5 10 41 12 58

PALERMO 48 34 7 29 12

ROMA 31 76 71 58 67

TORINO 79 26 59 13 57

VENEZIA 84 24 59 64 29

NAZIONALE 72 85 25 28 55

I numeri sono ufficiali solo dopo la vidimazione da parte della commissione di vigilanza

Ecco i numeri del Simbolotto (a luglio abbinato alla ruota Nazionale):

5 - MANO 22 - BALESTRA 19 - RISATA 44- PRIGIONE 7 - VASO

ECCO I SEI NUMERI VINCENTI AL SUPERENALOTTO DI OGGI 27 LUGLIO 2021:

1 6 24 36 82 83

JOLLY: 58

SUPERSTAR: 78

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. 89 di oggi:



SUPERENALOTTO



SUPERSTAR



ECCO I NUMERI ESTRATTI AL 10ELOTTO OGGI 27 LUGLIO 2021:

5 6 10 19 22 24 26 31 32 34 41 44 48 50 59 65 72 76 79 84

NUMERO ORO: 50

DOPPIO ORO: 50 e 65.





Ultimo aggiornamento: 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA