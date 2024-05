Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le combinazioni e i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 18 maggio. Le quote

Caccia ai numeri vincenti, caccia alla fortuna dopo il primo “6” del 2024. Ricordiamo che il 16 febbraio 2023 era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore. Ecco i numeri delle estrazioni di oggi sabato 18 maggio 2024, in diretta sul corriereadriatico.it



LOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 18 MAGGIO 2024

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

(I numeri devono essere sempre validati dalla commissione di vigilanza)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO SABATO 18 MAGGIO 2024

Nel mese di maggio abbinato alla ruota di Milano

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI OGGI SABATO 18 MAGGIO 2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Numero SuperStar

LE QUOTE DI OGGI SABATO 18 MAGGIO 2024

Vincite SuperEnalotto

Punti 6:

Punti 5+:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Vincite SuperStar

Punti 6SB:

Punti 5+SB:

Punti 5SS:

Punti 4SS:

Punti 3SS:

Punti 2SS:

Punti 1SS:

Punti 0SS:

Vincite Seconda Chance 50 Euro:

Vincite Seconda Chance 3 Euro:

Vincite WinBox 1:

Vincite WinBox 2:

Totale vincite Seconda Chance:

Totale vincite WinBox:

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro:

10ELOTTO, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, SABATO 18 MAGGIO 2024

Numero Oro

Numero Doppio Oro

10ELOTTO EXTRA, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, SABATO 18 MAGGIO 2024