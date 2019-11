​Lotto e Superenalotto, i numeri e la combinazione vincenti

Dopo le 20 le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 novembre 2019: tutti i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Per la sestina vincente del Superenalotto il jackpot a disposizione per questa estrazione è di oltre 31 milioni e 900 mila euro.



LOTTO

BARI 77 46 84 5 89

CAGLIARI 7 50 46 16 49

FIRENZE 44 9 22 54 61

GENOVA 72 84 49 57 63

MILANO 76 22 69 65 71

NAPOLI 70 80 67 21 50

PALERMO 83 79 66 13 38

ROMA 62 41 64 83 47

TORINO 61 31 85 84 2

VENEZIA 37 22 68 90 56

NAZIONALE 83 82 69 30 70



SUPERENALOTTO

33 52 57 72 76 81

Numero Jolly 77

Superstar 71

10ELOTTO

7 9 22 31 37 41 44 46 49 50 61 62 70 72 76 77 79 80 83 84

Numero Oro 77

Doppio Oro 77 46



