Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 28 novembre 2019. Tutti i numeri vincenti e le quote. L'ultima sestina vincente del Superenalotto: 21 22 35 63 76 79. Numero Jolly 38, Superstar 60. Nessun 6 né 5+, il jackpot per oggi sale a 38 milioni e 600 mila euro. Segui con noi dalle ore 20.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 72 29 46 75 61

CAGLIARI 37 19 57 80 35

FIRENZE 80 22 72 82 76

GENOVA 10 89 4 19 76

MILANO 62 51 13 38 87

NAPOLI 60 4 70 36 33

PALERMO 50 3 73 76 54

ROMA 87 69 9 2 78

TORINO 62 67 49 55 32

VENEZIA 57 71 41 46 34

NAZIONALE 8 24 4 6 36



SUPERENALOTTO

7 16 17 50 52 74

Numero Jolly 68

Superstar 61



10ELOTTO

3 4 10 19 22 29 37 46 50 51 57 60 62 67 69 71 72 80 87 89

Numero Oro 72

Doppio Oro 72 29



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 13.630,92

Punti 4: 661 totalizzano Euro: 420,54

Punti 3: 24.649 totalizzano Euro: 25,99

Punti 2: 376.517 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 42.054,00

Punti 3SS: 85 totalizzano Euro: 2.599,00

Punti 2SS: 1.365 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 7.901 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 16.047 totalizzano Euro: 5,00

