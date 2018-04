Lotto, le estrazioni di oggi dalle 20. Superenalotto, in palio 124 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le estrazioni di oggi, giovedì 5 aprile, di. Dalle 20 in tempo reale su Leggo.it potrete trovare tutti i numeri vincenti dei concorsi odierni, con il jackpot da sogno in palio per il: benin palio per chi azzecca la sestina vincente, che manca ormai da diverse estrazioni., nessuno 6 né 5+, con i tre 5 che hanno invece vinto oltre 60mila euro.