Lotto, oggi le estrazioni «saltate» il 1° maggio. Dalle 20 i numeri vincenti in diretta

Con un giorno di 'ritardo', tornano le estrazioni del(e del 10eLotto): dopo la pausa di ieri per via della Festa dei Lavoratori, e con il Superenalotto anticipato a lunedì, le estrazioni del Lotto si terranno questa sera. Su Leggo.it come sempre l'estrazione in tempo reale con i numeri vincenti, sia del Lotto sia del 10eLotto, mentre per quanto riguarda il Superenalotto, c'è attesa per l'estrazione di domani sera che metterà in palio oltre 27 milioni di euro. Questa sera è invece il turno del concorso Sivincetutto Superenalotto.